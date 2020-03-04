Первая жертва на границе Турции и Греции

Как минимум один мигрант был убит в столкновениях на греко-турецкой границы. Об этом сообщают турецкие власти.

Греческая сторона была вынуждена применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы предотвратить попытку мигрантов пересечь границу с Турцией.

Регулярные столкновения с полицией продолжаются вдоль сухопутной пограничной зоны с тех пор, как Турция открыла для мигрантов свои двери в Евросоюз.

Иоаннис Карагиоргас, Euronews:

"С 8.00 утра в среду группа мигрантов на греко-турецкой границе в Кастаньесе начала бросать в сторону Греции и находящуюся там полицию камни, также с их стороны был задействован слезоточивый газ. Стражи правопорядка немедленно отреагировали, применив также химические вещества и все тот же слезоточивый газ, чтобы остановить попытки мигрантов попасть в Грецию. Напряженность все еще сохраняется. Много сил греческой полиции и армии стянуто к границе, где в последние дни происходят столкновения, которые они пытаются остановить. Похоже, что визит европейских лидеров на место событий стал поводом для "24-часового перемирия" в Кастаньесе"

В последние дни на турецко-греческой границе скопилось несколько тысяч мигрантов и беженцев, все они пытаются любой ценой попасть в Европу.

Правительство назвало сложившуюся ситуацию прямой угрозой национальной безопасности Греции и ввело чрезвычайные меры, осуществляя быструю депортацию и заморозив на месяц рассмотрение заявок на предоставление убежища.