Конфликт Турции с ЕС и миграционный кризис

Тысячи мигрантов стучатся в двери ЕС. Некоторые из них бегут из зоны конфликта в Северной Сирии, другие - из Афганистана и Ирана. Эти люди оказались заложниками политической сделки Анкары с Европой: Турция согласилась принять беженцев в обмен на деньги Евросоюза. Но жизнь на турецкой территории непроста и многие рассчитывают на лучшее, пытаясь прорваться в ЕС.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган использует миграционный кризис, чтобы надавить на Европу в сирийском вопросе. Его цель - новая сделка, согласно которой ЕС обеспечит Анкару поддержкой в переговорах с Москвой по Идлибу.
Европейские страны еще не выработали единую позицию в этом вопросе. Германия пытается сохранить хорошие отношения с Турцией, оказывая давление на Россию в попытке достичь прекращения огня в Идлибе.
В связи с военными действиями, в которых участвует Анкара, сотни тысяч человек покинули регионы вокруг Идлиба и Алеппо. В настоящее время Эрдоган обвиняет ЕС в том, что тот не выделил средства, которые Брюссель обещал Турции для сдерживания притока беженцев.