Евросоюз поддержал позицию Греции по мигрантам

Новый кризис с мигрантами на границах Европы привел к тому, что Евросоюз принял жесткую позицию Греции.

Илва Йоханнсон, еврокомиссар по внутренним делам

"Ситуация очень серьезная, и Греция нуждается в поддержке Евросоюза. Как со стороны Комиссии, так и других государств-членов ЕС".

Три лидера Евросоюза вылетают в Грецию, где на этой неделе будет созвано чрезвычайное совещание министров внутренних дел. Цель встречи — скоординировать реакцию на новый приток мигрантов.

Один из важнейших вопросов для Европы сейчас — каким будет будущее отношений с Турцией.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии

"Я признаю, что Турция находится в сложной ситуации с беженцами и мигрантами, но то, что мы видим сейчас — это не решение проблемы. Поэтому мы налаживаем более интенсивный диалог".

Ожидается, что министры иностранных дел ЕС обсудят сложившуюся ситуацию, но некоторые эксперты считают, что новое решение будет найти сложно.

Марк Пьерини, центр Карнеги в Европе

"Соглашение, подписанное в марте 2016 года серьезно нарушено. Греки говорят, что больше не хотят работать с возвратами мигрантов, турки утверждают, что договор все еще действует, но они хотят чего-то другого. Так что соглашение сейчас находится в серьезной опасности, но причин отказываться от него нет. Судьба сирийцев, находящихся в Турции, не ясна. Им все еще нужна помощь".

Пьерини считает ситуацию на границе "искусственным кризисом", созданным Турцией по тактическим соображениям. Добавляя, что Анкаре нужно найти решение в ближайшее время, потому что разрыв с ЕС может сильно навредить экономике страны.