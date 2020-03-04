Турция: мигранты застряли на границе

Тысячи мигрантов и беженцев собрались в турецкой провинции Эдирне в надежде пересечь сухопутную границу с Грецией и попасть на территорию Евросюза. На этом фоне в Брюсселе заявляют, что ждут от Анкары полной реализации соглашения о миграци, включая закрытие границ.

Сабах Радван бежела из Сирии. Она говорит, что провела ночь на улице в ожидании возможности пересечь границу. У её сына синдром Дауна и, по словам Сабах, в Турции он не может получить необходимую помощь и поэтому семья ищет новый дом.

Зачем нам сказали сюда приехать, если граница закрыта. Они должны нас пропустить, они же сказали, что границы открыты и все желающие могут воспользоваться возможностью. Сабах Радван беженка из Сирии

Наблюдатели отмечают высокий уровень организации перемещения людей к границе из Стамбула —власти Турции задействовали автобусы, маршрутки и машины.

Но мигранты жалуются, что полиция ограничивают их передвижение к контрольно-пропускным пунктам.

С места событий передает корреспондент Euronews Кристина Йовановски:

"Здесь собрались люди из многих стран мира — Сирии, Сомали и Афганистана. Они рассказали мне, что полиция с обеих сторона заблокировали дороги, ведущие к греческой границе. Люди застряли здесь, пытаясь попасть на территорию Европейского союза".

Журналисты телеканала Euronews стали свидетелями того, как полицейские останавливали людей, а затем потребовали прекратить видеосъемку.

Несмотря на преграды, беженцы и мигранты пытаются добраться до погранпереходов. Между тем Афины заявляют, что приостанавливают на месяц прием новых заявок на предоставление убежища, а на границе со стороны Греции столкновения вспыхнули с новой силой.

Сирийский врач Абдулхамид Аль-Мохамад говорит, что турецкие полицейские заставили его выйти из машины вместе с семьей:

Они к нам относятся очень плохо, даже не знаю что еще сказать. Вы только представьте, заставили нас с детьми идти пешком 20 километров. Мы приехали на машине, заплатили за проезд, но нас высадили за 20 километров от границы и мы идем пешком Абдулхамид Аль-Мохамад беженец из Сирии

Двоюродный брат Абдулхамида Ибрахим говорит, что всего лишь пытается подарить своим детям лучшее будущее.

"Мы уже потеряли всякую надежду. Границы закрыты и ни одна из стран не хочет на принять. Нет государства, которое хочет приютить сирийцев. Но мы просто же просто пытаемся найти безопасное место".

Сабах приблизилась к своей цели, ей удалось преодолеть заслоны и теперь она надеется попасть в Европу.

Между тем власти Греции говорят, что предотвратили свыше 26 тысяч попыток нелегального пересечения границы и арестовали свыше 200 человек.

"У меня больше нет дома. Мне некуда возвращаться. Если я вернусь, нужно все начинать с нуля, но я не могу вернуться. Я могу только идти вперед, так будет лучше для меня и моего сына".