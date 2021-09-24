"Пятницы ради будущего" возобновились в Европе

Сотни тысяч молодых людей по всему миру вышли на улицы в рамках движения "Пятницы ради будущего" за несколько недель до Cop26 и после 76-й Генеральной Ассамблеи ООН. Мировые лидеры говорили о климатическом кризисе и объявили свои планы на следующий год, но экоактивисты требуют "дел, а не пустых обещаний".

Британская молодёжь провела демонстрацию у здания парламента в Лондоне, требуя обратить внимание на ущерб, наносимый природе потреблением ископаемого топлива и протестуя против расширения аэропортов из-за их воздействия на климат и окружающую среду. В акции принял участие и бывший ли дер Лейбористской партии Джереми Корбин.

В центре Праги в пятницу сотни людей осуждали недостаточные, по их мнению, действия правительства по борьбе с изменением климата. Большую часть собравшихся составляли школьники и студенты. Среди них и 16-летняя Клара Беличкова, пресс-секретарь чешского филиала "Пятницы ради будущего"

"Мы думаем, - сказала она, - что чешское правительство и народ делают недостаточно для борьбы с изменением климата. И сегодня мы хотим сказать, что приоритетом следующего правительства должен быть именно этот вопрос, вопрос решения проблемы изменения климата".

"Климатический кризис - самая важная проблема нашего времени, - вторит ей 19-летняя Хана Худерцикова. - И я осознаю, что важно что-то для этого делать, быть услышанным и увиденным, показать, что мы заботимся об этом".

Тысячи демонстрантов заполнили в пятницу улицы Рима. Они прошли маршем по центру города с флагами и знамёнами, требуя провести системные изменения во внутренней политике страны, ужесточить борьбу с климатическими изменениями.

В Мадриде испанские студенты устроили акцию протеста на площади Дель Соль в центре столицы, чтобы привлечь внимание сограждан и правительства к проблеме глобального потепления и изменению климата.

"Пятницы ради будущего" - движение, основанное шведской экоактивисткой Гретой Тунберг, призывает студентов пропускать занятия по пятницам и протестовать в пользу более благоприятной для климата политики в их странах.