COVID-19 - пять новых стран

Еще в одной европейской стране зарегистрирован случай COVID-19 - власти Лихтенштейна сообщили о инфицированном.

За последние 24 часа коронавирус распространился, помимо княжества, еще на четыре государства - заболевшие зарегистрированы в Аргентине, Марокко, Украине и Чили.

В Италии к решению подключили армию: военный госпиталь в столице Ломбардии, области, где одна из мощных вспышек инфекции, принимает пациентов, находящихся на этапе выздоровления.

На северо-востоке Франции в Бретани и в департаменте Уаз - также тяжелая эпидемиологическая ситуация, там распоряжением министерства образования закрыты все детские и школьные учреждения.

На утро среды в стране насчитывается 212 заболевших, четверо из них умерли.

Макрон отменил все поездки и все встречи за пределами Елисейского дворца, если они не связаны с распространением коронавируса.

Одна из сопутствующих кризису проблем - паника покупателей, стремящихся во что бы то ни стало обзавестись защитными масками и жидкостями для дезинфекции рук.

Побывав в министерстве здравоохранения страны, французский президент заявил следующее: "Мы должны понимать, где мы находимся и что мы делаем, и что эта ситуация пока продлится. У нас есть все возможности справиться с эпидемией и ее последствиями".

Накануне в Женеве было подчеркнуто, что COVID-19 - это не грипп, и что ни у кого из живущих на планете иммунитета от него нет.

Генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус на ежедневном брифинге на прессы сообщил, что "у очень многих людей имеется иммунная защита против сезонных простудных заболеваний или против гриппа, от COVID-19 ни у кого иммунитета нет, это означает, что заразиться им может абсолютно каждый".

В Иране - это официальные данные - свыше двух тысяч заболевших, также Тегеран сообщил о 77 летальных исходах.

Есть сведения, что инфицированные имеются и в эшелонах власти, где носителями вируса могут быть более 10% всех высших функционеров.

Даунинг-стрит и Национальная система здравоохранения Британии присвоили эпидемии коронавируса самый высокий уровень значимости - четвертый.

Власти США объявили - об этом сообщает ТАСС - что любой американец, у кого имеется медстраховка, может сделать бесплатный анализ на наличие коронавируса.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире перевалило за 93 тысячи человек.