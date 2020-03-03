Как коронавирус влияет на европейскую авиацию?

Количество рейсов снижается, количество пассажиров тоже. Коронавирус может стать причиной крупнейшего со времен кризиса 2008 года спада в авиационной отрасли. Представители воздушного бизнеса призывают ЕС изменить подход к планированию полетов.

Томас Рейнарт, управляющий директор авиакомпании

"Есть правило, согласно которому авиакомпании должны постоянно использовать выделенные им слоты в расписании, иначе могут их лишиться. Мы просим осторожно использовать это правило, учитывая тот факт, что многие рейсы на данный момент отменяются из-за коронавируса".

На прошлой неделе, когда казалось, что вирус находится преимущественно в Китае, Международная ассоциация воздушного транспорта заявила, что вместо ожидаемого ранее роста числа пассажиров на 4% в год, их количество снизится на почти 5%. Это может принести индустрии убытки на более чем 26 миллиардов евро, а так же повлиять на рабочие места.

Ливия Спера, Европейская федерация транспортников

"Растет число самозанятых работников, поэтому, если они не имеют права на отпуск по болезни, то, вероятнее всего, будут неохотно брать больничные. Это опасно и для них, и для окружающих".

Некоторые европейские политики считают, что ситуация может привести к эффекту домино во всем европейском туристическом секторе.

Иштван Уйхели, венгерский евродепутат

"За последние два месяца в Европу приехало на два миллиона туристов меньше. И мы еще не добавили к этому числу, миллионы людей, отменяющих свои поездки из-за ситуации в Италии. Сколько авиакомпаний может обанкротиться, сколько малых и средних предприятий, отелей, ресторанов закрыться".

British Airways, Ryanair и другие авиакомпании отменили на этой неделе сотни рейсов, последовав примеру своих азиатских и американских конкурентов. Представители бизнеса говорят, что контроль над вспышкой вируса в ближайшее время будет иметь решающее значение для авиационной отрасли.