ВОЗ: "Пути коронавируса неисповедимы"

Общее количество случаев заражения коронавирусом в мире приблизилась к 91-ой тысяче человек, количество новых летальных исходов от COVID-19 в Китае составило 32.

Впервые с момента начала эпидемии, уровень заражения за пределами Китая превысил тот, что был зарегистрирован в Поднебесной, в 9 раз.

Второй страной, где зарегистрирована самая крупная вспышка инфекции, стала Южная Корея.

Далее идут Италия, Иран и Япония.

Накануне ВОЗ призналась, что не сталкивалась с таким вирусом, он непохож на все другие, но было отмечено, что пандемию можно будет исключить, если все страны предпримут соответствующие меры.

Об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус: "Это невиданный доселе вирус, у него особенности, с которыми мы раньше не имели дела. Мы не знаем, куда двигаться дальше. Мы не сталкивались никогда с респираторным патогеном, который может так быстро распространяться и иметь столь длительный инкубационный период. Мы надеемся, что распространение случае массового заболевания все-таки пока можно предотвратить".

Во Франции в карантин помещены префект департамента Уаз, начальник канцелярии префекта и все, кто с ними контактировал.

Это связано с тем, что чиновник встречался с мэром Крепи-ан-Валуа, где произошла массовая вспышка COVID-19, и инфицированным оказался сам градоначальник.

В ряде городов департамента распоряжением Минобразования были закрыты все детские и школьные учреждения.

Британский кабинет министров принимает экстренные меры, рассматривается возможность призвать на помощь работающим сотрудникам системы здравоохранения тех , кто уже ушел на заслуженный отдых.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании: "Наше дело - защитить нацию, защитить народ. У нас есть прекрасный план, который включает в себя пункт о постоянном информировании населения о происходящем, о том, какие меры принимает власть".

В США зарегистрированы свыше 100 случаев COVID-19, Белый дом обратился к фармацевтическим кампаниям с просьбой ускорить исследовательские работы с целью создания вакцины.