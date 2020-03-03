Коронавирус принуждает бизнес к импортозамещению

Крупный и малый бизнес в разных странах мира всё сильнее ощущает влияние коронавируса: распространение заболевания уже срывает поставки комплектующих. Аналитики отмечают, что ситуация может стать критической уже в середине марта, когда тысячам компаний будет грозить вынужденное сокращение или приостановка производства.

Сильнее всего, согласно этим прогнозам, пострадают те, кто в большей степени зависит от заводов в Китае. Теперь они пытаются на своём уровне решать проблему импортозамещения. Французская компания STIL — в их числе. Она занимается производством измерительных приборов, прежде всего для медицины, — а теперь восстанавливает стеклодельный цех. Предприятию приходится возрождать производство, чтобы выжить.

Проблемы возникают не только с поставками. Так вспышка коронавирусной инфекции на Севере Италии обернулась потерями для автомобилестроения из-за кадровых вопросов. В компаниях, связанных с концерном Fiat-Chrysler, говорят об угрозе заморозки производства, если в ближайшие дни сотни сотрудников, живущих в карантинной зоне, не выйдут на работу.