Проблемы авиакомпаний: "Удар тяжёлый, но не единственный"

Месячный запрет на полёты из Европы в США оказался для авиакомпаний довольно неожиданным. Эту меру в Евросоюзе назвали непропорциональной, но в целом шаг Вашингтона укладывается в картину происходящего: удар серьёзный, но уже далеко не единственный.

Теперь речь идёт о компенсациях пассажирам. Правила европейских авиаперевозок в подобных обстоятельствах могут облегчить финансовую нагрузку на авиакомпании.

Томас Рейнерт, директор Airlines4Europe:

"Существует директива, определяющая правила компенсации в таких обстоятельствах. COVID-19 в терминах этого документа однозначно является чрезвычайной ситуацией. А кроме того, мы призвали бы Еврокомиссию избегать введения новых налогов на авиационную отрасль, поскольку это уж точно не улучшит положение".

Аэропорты европейских стран и так опустели, не говоря уже об Италии. Страна изолирована как изнутри, так и снаружи: очень многие крупные и малые компании вообще прекратили полёты на Аппенинский полуостров.

Томас Рейнерт, директор Airlines4Europe:

"Мы, конечно, не в первый раз сталкиваемся с такими чрезвычайными обстоятельствами. Достаточно вспомнить 11 сентября или 'атипичную пневмонию'. Так что компании имеют опыт действий в таких ситуациях, справятся и с этой. Но понятно, что для этого придётся приложить соответствующие усилия и это скажется на финансовом положении".

Акции европейских перевозчиков уже упали на 5%-15%. Самые большие потери у лоукостера Norwegian Air Shuttle — более 20%. Некоторые компании, например испанская Air Europa, объявили о планах сокращения рабочих мест из-за тяжёлой финансовой ситуации.