Apple выплатит компенсации владельцам старых iPhone

Корпорация Apple согласилась выплатить компенсации в общей сложности в 500 миллионов долларов владельцам старых iPhone, чьи телефоны стали медленнее работать после установки новых версий операционной системы. В итоге каждый американец, владевший поврежденным смартфоном, получит по 25 долларов.

Компания так и не признала, что намеренно подталкивала своих клиентов к покупке новых iPhone, однако согласилась с тем, что замедляла работу более старых версий телефонов, чтобы избежать их внезапного полного отключения. Проблема была связана всего лишь с устаревшими батареями, однако Apple в свое время не раскрыла причину неполадок.