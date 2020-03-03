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Бизнес

Apple выплатит компенсации владельцам старых iPhone

Комментарии
 Daria Ivanova
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Apple выплатит компенсации владельцам старых iPhone
Авторское право
AP/Kiichiro Sato
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Корпорация Apple согласилась выплатить компенсации в общей сложности в 500 миллионов долларов владельцам старых iPhone, чьи телефоны стали медленнее работать после установки новых версий операционной системы. В итоге каждый американец, владевший поврежденным смартфоном, получит по 25 долларов.

Компания так и не признала, что намеренно подталкивала своих клиентов к покупке новых iPhone, однако согласилась с тем, что замедляла работу более старых версий телефонов, чтобы избежать их внезапного полного отключения. Проблема была связана всего лишь с устаревшими батареями, однако Apple в свое время не раскрыла причину неполадок.

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