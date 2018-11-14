Блогеры принесли в магазин монеты в ванне и купили iPhone

Работникам магазина потребовалось около двух часов, чтобы пересчитать деньги. Их оказалось больше 100 тысяч рублей.

"Деньги были, начиная от рубля, копеек там не было, - рассказала Людмила Семушина, пресс-секретарь магазина re:Store, в котором случилась эта курьезная покупка. - В результате пересчета они купили iPhone XS 256 гигабайт "Серый космос". Ушли, утащив с собой ванну с остатками монет".