Еврокомиссия начинает два расследованяи в отношении Apple

Еврокомиссия начала сразу два расследования в отношении компании Apple. Корпорацию подозревают в нарушении европейского антимонопольного законодательства и правил конкуренции.

Первое разбирательство касается того, что модуль бесконтактных платежей, установленный на "Айфонах" и "Айпадах", может использоваться только с системой Apple Pay, при этом компания выдвигает магазинам и сайтам условия по использованию этой системы.

В заявлении Еврокомиссии подчёркивается, что в условиях пандемии и карантина отсутствие ограничений на бесконтактные платежи стало чрезвычайно важным фактором.

Также Брюссель выяснит, соответствую ли нормам правила магазина App Store. Разработчики неоднократно жаловались на то, что Apple использует эту платформу для подавления конкуренции и продвижения собственных продуктов, при этом практически не позволяя пользователям приобретать приложения через другие магазины.