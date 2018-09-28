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Россия

По талону за iPhone

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По талону за iPhone

По талону за iPhone
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По талону за новым iPhone. Под дождем у магазина официального дилера Apple в Москве на Тверской выстроилась очередь порядка 150 человек.

В надежде получить заветный талон и право стать первым обладателем новенького iPhone, люди стали собираться у магазина за несколько дней до начала продаж моделей iPhone XS и XS Max. Некоторые ночевали прямо на улице.

Те, кому не удалось взять номерок заранее, здесь же могли его перекупить. Накануне продаж талоны в первой тридцатке доходили до 100 тысяч рублей.

"Не удалось с вами пообщаться. Ещё раз расскажите, как вы из очереди с 247 номером стали первым"? - спрашивает журналист.

"Мне просто повезло", - отвечает этот покупатель.

Официальные продажи новых моделей iPhone стартовали и в крупных московских магазинах розничных продаж, однако большого ажиотажа не вызвали, здесь не было ни очередей, ни давки, сообщают российские СМИ.