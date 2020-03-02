На Берлинале вручены актёрские "Серебряные медведи":

Итальянский актер Элио Джермано получил "Серебряного медведя" за роль наивного художника Антонио Лигабуэ в картине Джорджо Диритти "Я хотел спрятаться". В конкурсной программе Берлинале были представлены сразу два фильма с участием актера.
Антонио Лигабуэ вел беспорядочную жизнь, периодически проходя лечение в психиатрической больнице. Его называют "итальянским Ван Гогом" не только за похожий стиль в живописи, но и из-за сложной творческой судьбы.
Рано оставшийся сиротой и росший среди безразличных к нему людей, Лигабуэ по версии Диритти обретает семью среди незнакомцев. Он боялся общества и оно отвечало ему взаимостью, лишь через живопись он мог рассказать миру о своих внутренних переживаниях. Талант художника был признан лишь за несколько лет до его смерти.
Аналогичную премию в номинации "Лучшая актриса" получила Паула Бер за роль в фильме Кристиана Петцольда "Ундина".
Фильм рассказывает об Ундине, которая после расставания с молодым человеком ощущает непреодолимую тягу следовать мифическому сценарию и вернуться в водную стихию.
Но на пути у нее встает новая любовь...