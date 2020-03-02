На Берлинале вручены актёрские "Серебряные медведи":

Итальянский актер Элио Джермано получил "Серебряного медведя" за роль наивного художника Антонио Лигабуэ в картине Джорджо Диритти "Я хотел спрятаться". В конкурсной программе Берлинале были представлены сразу два фильма с участием актера.

Антонио Лигабуэ вел беспорядочную жизнь, периодически проходя лечение в психиатрической больнице. Его называют "итальянским Ван Гогом" не только за похожий стиль в живописи, но и из-за сложной творческой судьбы.

Рано оставшийся сиротой и росший среди безразличных к нему людей, Лигабуэ по версии Диритти обретает семью среди незнакомцев. Он боялся общества и оно отвечало ему взаимостью, лишь через живопись он мог рассказать миру о своих внутренних переживаниях. Талант художника был признан лишь за несколько лет до его смерти.

Аналогичную премию в номинации "Лучшая актриса" получила Паула Бер за роль в фильме Кристиана Петцольда "Ундина".

Спасибо огромное. Я в восторге. Это огромная честь для меня. Но думаю все это не было бы возможно без моего партнера. Франц Роговски сегодня не присутствует здесь, но он самый потрясающий актер, которого можно пожелать. Именно поэтому эта премия и для Франца и для меня. Играть влюбленную пару - прекрасно, но в то же время и очень сложно. Поэтому я хочу поблагодарить всех, кто работал над "Ундиной" Паула Бер актриса

Фильм рассказывает об Ундине, которая после расставания с молодым человеком ощущает непреодолимую тягу следовать мифическому сценарию и вернуться в водную стихию.

Но на пути у нее встает новая любовь...