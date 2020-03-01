"Медведи" Берлинале: осуждённый режиссёр и "непрокатный" арт-проект

"Золотой медведь" Берлинале присуждён иранскому режиссёру Мохаммаду Расулофу за его ленту "Зла не существует".

Вручить награду лауреату лично не смогли: ему запрещено покидать Иран. Прошлым летом его приговорили к году тюрьмы за фильм "Неподкупный", удостоенный приза на канском кинофоруме. "Медведя" получили члены съёмочной группы.

Гран-при жюри, вторая по значимости награда фестиваля, досталась американке Элизе Хиттман. Награждение фильма "Никогда, редко, иногда, всегда" о девушке, которая едет делать аборт, вызвало противоречивые отклики. Ведь председатель этого самого жюри, Джереми Айронс, в своё время открыто выступал против абортов.

Лучшим режиссёром Берлинале признан Хон Сан Су — на Западе его называют "корейским Вуди Алленом" — за фильм "Женщина, которая убежала".

Лучшая актриса — немка Паула Бер, сыгравшая главную роль в "Ундине", истории о любви в большом городе.

А лучший актёр — итальянец Элио Джермано, который сыграл художника-маргинала в фильме "Я хотел спрятаться".

"Серебряного медведя" за операторскую работу получил Юрген Юргес, работавший над лентой Ильи Хржановского и Екатерины Эртель "Дау. Наташа". Российский арт-проект не получил в России права на прокат: минкульт объяснил отказ "наличием в картинах материалов, пропагандирующих порнографию".