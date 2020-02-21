Берлинале представит зрителям "женский взгляд"

70-ый Международный Берлинский кинофестиваль представит зрителям "женский взгляд". Перед началом показа президент юбилейного жюри Джереми Айронс извинился за свои прошлые высказывания против абортов и о частичной вине самих женщин в сексуальных домогательствах. Главная приглашенная звезда - Сигурни Уивер, прославившаяся благодаря своей роли воительницы-феминистки в научно-фантастическом фильме 1986 года "Чужие".

"Для меня большая честь присутствовать сегодня на Берлинале. У фестиваля необыкновенная репутация. К тому же, в этом году мне исполнилось 70, как и медведю. Мы отлично повеселимся", - говорит Сигурни Уивер, актриса.

Уивер исполнила и одну из главных ролей в фильме-открытии кинофестиваля - "Мой год Сэлинджера". Канадский режиссер Филипп Фалардо говорит о проблеме "гендерного равенства" в кино, в том числе - собственном.

"Годами я представлял в своих картинах лишь мужскую точку зрения. Мне она понятна, о ней я могу писать. Этот фильм - моя первая попытка рассказать историю с позиции женщины. За основу взят оригинальный материал - книга Джоанны Ракоф. Она с нами здесь сегодня. Главные роли исполнили две актрисы. Фильм действительно появился благодаря женщинам и представляет их точку зрения", - отмечает режиссер Филипп Фалардо.

Лента рассказывает о начинающей поэтессе, которая работает ассистенткой литературного агента. Ее задача - отвечать на письма поклонников автора знаменитого романа "Над пропастью во ржи". Те пишут об одиночестве, смерти близких, войне во Вьетнаме.

Лишь шесть из 18 фильмов, которые поборются за "Золотого медведя" а этом году, сняты женщинами.