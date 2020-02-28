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кино

"Золотой медведь" для королевы кино

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"Золотой медведь" для королевы кино
Авторское право
DEZDF
 Кнарик Хачатрян
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Королева кино, исполнявшая роли Елизаветы Второй и Екатерины Великой, коронована на Берлинале: британской актрисе Хелен Миррен вручили почётного "Золотого медведя" за жизненные достижения.

Эта награда пополнила её богатую коллекцию, в которую входят и "Золотой глобус", и BAFTA, и "Эмми", и "Оскар", а также премии Каннского и Венецианского кинофестивалей. В 2013 году на "Аллее славы" в Голливуде была вмонтирована и звезда с именем Хелен Миррен.

Новая статуэтка актрисе понравилась:

"Он очень симпатичный. Мой Оскар влюбится в него", - пошутила Миррен и добавила:

"Золотой медведь" из Берлина несёт с собой великую традицию и историю кино. Стать её частью большая честь для меня. И так как это награда за жизненные достижения, боюсь, мне придётся рассказать о своей жизни. Я считаю себя британкой и европейкой. И я останусь такой, с "брекситом" или без него. Спасибо, Берлин! Спасибо".

Зал взорвался аплодисментами.

В рамках кинофестиваля была показана ретроспектива фильмов с участием Хелен Миррен, в том числе историческая драма "Королева". Вручая ей награду, организаторы Берлинале подчеркнули, что актриса "ломает стереотипы и создаёт сложных персонажей".

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