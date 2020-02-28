Резкое обострение ситуации в Идлибе: в результате авиаудара в районе населенного пункта Бехун погибли, по меньшей, 33 турецких солдата, десятки получили ранения. Анкара обвиняет в обстреле Дамаск. С начала февраля в провинции Идлиб были убиты уже 54 турецких военных.

В Москве заявляют, турецкие военные находились в рядах боевиков вооруженной группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", которые предприняли попытку масштабного наступления.

О потерях турецкой армии сообщил губернатор провинции Хатай Рахми Доган. По его словам пострадавшие военные были доставлены в больницу.

В минобороне РФ утверждают, что авиация Воздушно-космических сил России в районе боевых действий не применялась, а согласно координатам, переданным турецкой стороной российскому Центру примирения враждующих сторон, в месте проведения операции никаких подразделений турецких вооруженных сил не было и не должно было находиться.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел срочное совещание, по итогам которого было объявлено, что Турция больше не будет сдерживать поток беженцев в Европу. Власти страны заявили, что на 72 часа откроют границу для беженцев из Сирии и позволят им направиться в Европу. СМИ Турции сообщают, что десятки беженцев уже появились в провинции Эдирне на границе с Грецией.

В Анкаре заявили, что отныне будут считать всех сирийских военных "вражескими целями". Турецкие власти также решили призвать на помощь НАТО. Альянс проведет консультации по этому вопросу в ближайшее время.

Очередное обострение произошло на фоне напряженных переговоров России и Турции по ситуации в Идлибе.