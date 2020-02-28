Турция не сдерживает беженцев

На фоне эскалации в Идлибе власти Турции приняли решение в течении 72 часов не останавливать нелегальных мигрантов и беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Сотрудникам турецкой полиции, береговой охраны и погранпереходов было дано указание бездействовать.

Турецкие СМИ сообщают, что на побережье провинции Чанаккале скопились группы людей, которые намерены переправиться морем на греческий остров Лесбос. В провинции Измир в районе Дикили беженцы собирают деньги на покупку резиновых лодок, чтобы на отправиться на другие острова в Эгейском море.

А в провинции Эдирне мигранты на автобусах и пешком направляются к границам с Болгарией и Грецией.

Местный житель рассказал об увиденном: "Люди идут к погранпереходу Капыкуле. Я заметил много беженцев, которые устремились к границе. Они начали появляться здесь еще ночью и сейчас поток усилился. Беженцы прибыли сюда из других городов Турции и они хотят попасть на территорию Европы через греческую границу".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее уже неоднократно угрожал Брюсселю отказаться от сдерживания миграционного потока в Европу.

На территории Турции находятся свыше трех с половиной миллионов сирийских беженцев.

Между тем Греция максимально усилила охрану своих границ.