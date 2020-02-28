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мир

В Женеве из-за коронавируса отменен один из крупнейших в мире автосалонов

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 Наира Давлашян и ТАСС
Женевский автосалон в 2015 году.
Женевский автосалон в 2015 году.   -  
Авторское право
AP
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Женевский автосалон, один из крупнейших в мире, отменили из-за коронавируса. Ранее швейцарское правительство запретило массовые мероприятия с участием более тысячи человек. В сообщении кабмина говорится, что запрет будет действовать "по крайне мере по 15 марта".

Международный автосалон планировалось провести в Женеве с 5 по 15 марта. Ежегодно его посещают более 600 тыс. человек.

Ранее в Женеве было объявлено об отмене международной выставки изобретений и салона высокой часовой моды. К настоящему моменту в Швейцарии выявлено восемь случаев заболевания, вызванного новым коронавирусом.

Правительство пояснило, что считает "защиту населения своим приоритетом" и подчеркнуло, что при проведении мероприятий с числом участников меньше 1000 человек "организаторы должны проводить оценку риска во взаимодействии с компетентными кантональными властями".

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