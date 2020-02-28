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мир

Волнение на биржах из-за коронавируса

Комментарии
 Ирина Шелудкова
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Торги на бирже в Нью-Йорке
Торги на бирже в Нью-Йорке   -  
Авторское право
AP Photo/Craig Ruttle
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Масштабы распространения нового коронавируса вызывают обеспокоенность инвесторов.

Биржевые площадки Европы открылись снижением на фоне общемирового падения котировок.

В начале торгов во Франкфурте-на-Майне индекс деловой активности 30 крупнейших компаний Германии DAX потерял более чем 3%.

В Париже фондовой индекс франции CAC 40 также показал снижение более чем на 3%.

В целом индекс акций крупнейших компаний еврозоны STOXX 50 упал почти на 3,5%.

Рухнули индексы на торгах Московской биржи, достигнув значений, отмечавшихся в октябре прошлого года. Курс евро поднялся выше 74 рублей впервые с августа прошлого года.

На азиатских фондовых рынках торги также начались со значительного падения основных индексов.

Накануне торговая сессия на Нью-Йоркской фондовой биржи завершилась снижением котировок —американский промышленный индекс Dow Jones потерял 4,42%.

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