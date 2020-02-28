Вирус добрался до Новой Зеландии

Данные приведены на утро пятницы и в дальнейшем будут изменяться

Городские власти Ухани сообщают, что смертность от COVID-19 в мегаполисе и окрестностях упала вдвое, до 4,4%. Китайские врачи и эксперты ВОЗ констатируют, что эпидемия в стране уже прошла свой пик и теперь число новых случаев медленно, но верно снижается. За последние сутки в 24 регионах Китая не было зарегистрировано ни одного нового заражения.

Зато вирус всё быстрее распространяется по другим странам: его нашли уже на всех континентах, кроме Антарктиды: в пятницу первого пациента обнаружили в Новой Зеландии.

По данным на утро пятницы, в мире зафиксировано 83837 случаев COVID-19, из них 78824 — в Китае. 2864 человека скончались. В Евросоюзе 808 заболевших, из них 655 в Италии, где скончались уже 17 пациентов.

Большую обеспокоенность ВОЗ вызывает Иран: там отмечен высокий уровень смертности. Из 388 заболевших скончались 34.