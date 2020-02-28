Россия закрыла въезд для иранцев из-за коронавируса

С 28 февраля Россия временно ограничила въезд граждан Ирана на свою территорию из-за вспышки коронавируса. МИД РФ также временно приостановит иранцам оформление и выдачу виз, разрешений на работу и приглашений.

Вместе с тем российское правительство временно ограничило авиасообщение с Ираном. Иностранцы, прилетевшие из Иранской Республики, смогут попасть в Россию только через пункты пропуска в московском аэропорту Шереметьево. Исключением станут граждане государств - членов Евразийского экономического союза, экипажи воздушных судов, официальные делегации и лица с российским видом на жительство.

В постановлении на сайте правительства подчеркивается, что данные меры "обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер".

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионной Ухани. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 50 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровели более 36,1 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тыс.