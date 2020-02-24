Берлинале: "Ассистентка" Китти Грин в эру #MeToo

Берлинале в эру движения против сексуального насилия и домогательств #MeToo: одно из самых ярких событий в параллельной главному конкурсу программе "Панорама" - европейская премьера триллера Китти Грин "Ассистентка". Лента вдохновлена скандальным делом продюсера Харви Вайнштейна.

Для австралийского режиссера-документалиста это первый опыт игрового кино.

"Многие факты известны зрителю по новостям. Но мне захотелось, чтобы люди поставили себя на место главной героини, почувствовали, через что она вынуждена пройти. При съемках художественного фильма можно сделать акцент на крупных планах, еле уловимых жестах, взглядах, мимике - на деталях, которые помогают показать масштабы проблемы в нашей культуре. Все это не просто погоня за сенсацией". - говорит режиссер.

Джейн устраивается на работу ассистенткой к крупному магнату в индустрии развлечений. Вскоре она узнает о систематических сексуальных домогательствах со стороны шефа к коллегам.

Главную роль исполнила Джулия Гарнер, известная по своим работам в американских телесериалах "Озарк" и "Маньяк". Она рассказывает: "Я была поклонницей Китти до того, как получила от нее сценарий, но даже не знала, что она собирается снимать художественное кино. Я влюбилась в ее работы еще тогда, когда впервые посмотрела "Кастинг Джонбенет" сразу же после его появления на платформе Netflix. Как только мне сообщили о съемках и о том, что она хочет со мной встретиться, я долго не раздумывала".

Тема прав женщин и сексизма не нова для Грин. "Кастинг Джонбенет" рассказывает о расследовании убийства шестилетней девочки, победительницы детских конкурсов красоты в США в 1990-х. Среди предыдущих работ режиссера и лента "Украина не бордель" о группе активисток Femen.