Альбин Курти: "Отношения с Сербией должны строиться на равноправии и взаимности"

Джек Пэррок, Евроньюс: - В феврале этого года Альбин Курти возглавил правительство частично признанного государства Косово. Его задача заключается в том, чтобы посредством переговоров побудить Сербию признать Косово в качестве независимого государства. Сегодня Альбин Курти – наш гость в программе «Глобальный диалог». Господин премьер-министр, как вы намерены вести переговоры с Сербией ?

Альбин Курти, премьер-министр Косова: - Мы хотели бы, чтобы диалог проходил как следует: был хорошо подготовлен и опирался на верные принципы. Мы, что очевидно, намерены добиваться признания нашей республики. Думаю, Сербии следует посмотреть в лицо своему прошлому, всем совершенным неправомерным действиям и преступлениям во время войны. При таком подходе, уверен, мы сможем создать необходимые условия для мира и стабильности в регионе. Отношения с Сербией должны строиться на равноправии и взаимности.

Джек Пэррок, Евроньюс: - В чем ваше отличие от предыдущих правительств ?

Альбин Курти, премьер-министр Косова: - Я более двадцати лет находился в оппозиции и хорошо знаю руководство Сербии. Они тоже меня знают. Я провел в их тюрьмах два года и семь месяцев, в годы правления Милошевича и после. Настало время начать новый диалог, основанный на взаимном согласии сторон, на общепризнанных ценностях в том, что касается будущего, и на общеизвестных фактах прошлого.

Джек Пэррок, Евроньюс: - Сколько времени вы отводите на это ?

Альбин Курти, премьер-министр Косова: - Мы готовы начать немедленно. Как только в Сербии придет к власти новое правительство. Но хотел бы подчеркнуть еще раз: содержание переговоров важнее временных рамок.

Джек Пэррок, Евроньюс: - А что вы думаете по поводу раздела Косова и передачи части территорий Сербии? Это может когда-нибудь обсуждаться?

Альбин Курти, премьер-министр Косова: - Косово не может ввязываться в какие-либо проекты обмена землями и территориального раздела. Все подобные проекты в прошлом провалились, и в будущем их ждет такая же судьба. Особенно теперь, когда мы пришли к власти. Если кто-то снова поднимет территориальный вопрос, это приведет к новым конфликтам, а не к миру, в котором мы так нуждаемся.

Джек Пэррок, Евроньюс: - Вы заявили, что готовитесь отменить 100-процентные торговые пошлины на товары из Сербии. Этого добиваются в частности США. Причем, без каких-либо встречных условий. Возможно ли это?

Альбин Курти, премьер-министр Косова: - Речь идет об огромном разнообразии нетарифных барьеров, которые Сербия воздвигает на пути экспорта из Косова. Мы выступаем за взаимность не как меру возмездия, а как принцип конструктивных и здоровых двусторонних отношений. Люди проголосовали за взаимность, мы не можем просто поднять тарифы на 100 процентов.

Джек Пэррок, Евроньюс: - В дальнейшем ваша цель – вступление Косова в один прекрасный день в Евросоюз. Но вы не могли не видеть, что процесс интеграции ваших ближайших соседей – Северной Македонии и Албании – застопорился. Изменило ли происходящее ваше отношение к процессу вступления в ЕС?

Альбин Курти, премьер-министр Косова: - Мы, естественно, поддерживаем Албанию и Северную Македонию в их стремлении в Евросоюз, и решение о приостановке начала переговоров с этими двумя странами разочаровало нас. Но я лично считаю, что ЕС следует расширяться за счет Западных Балкан. Что касается нас, то мы не соседи Европейского Союза, мы находимся внутри него.

Джек Пэррок, Евроньюс: - Вы встречались с Жозепом Боррелем – главой европейский дипломатии, а также со спецпосланником США Ричардом Гренеллом. Как по-вашему, у них общий подход к отношениям Сербии и Косова?

Альбин Курти, премьер-министр Косова: - Господин Гренелл настаивает на соглашении, которое могло бы быть достигнуто уже этой весной. Конечно, это было бы замечательно. Но мы не должны ставить под угрозу отношения с другими сторонами, а также сам диалог, которому вряд ли бы пошло на пользу незрелое соглашение.

Джек Пэррок, Евроньюс: - Евросоюз только что назначил министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака спецпосланником по диалогу с Косово. Жозеп Боррель – испанец. Обе эти страны не признают независимость Косова.

Альбин Курти, премьер-министр Косова: - Мы не можем решать, кому занимать ту или иную должность в Брюсселе. Да, это решение вызвало определенный скептицизм среди граждан Косова, а также в правительстве. Нам придется иметь дело с чиновниками из государств, не признающих нас. Надеюсь, что на этом посту они будут представлять весь Евросоюз, а не свои государства.

Джек Пэррок, Евроньюс: - По-вашему, это реалистично? Жозеп Боррель был весьма красноречив в прошлом.

Альбин Курти, премьер-министр Косова: - Возможно, ему следует переосмыслить проблему Западных Балкан в поисках европейского решения. Независимость Косова – это реальность. Любой, кто отрицает эту реальность или пытается найти решение, не учитывая сложившуюся ситуацию и волю людей, навредит, скорее, себе.

Джек Пэррок, Евроньюс: - Ваша партия проголосовала против Специального суда в Гааге по военным преступлениям в Косове (он будет рассматривать преступления «Армии освобождения Косово» против сербов в Косово и Метохии – прим.ред.) От вас ждут сотрудничества с ним. Ваше мнение?

Альбин Курти, премьер-министр Косова: - От меня здесь не многое зависит. Принимая во внимание, что специальные уголовные суды стали международным обязательством. В нашем парламенте за создание такого суда проголосовали еще 5 лет назад две трети депутатов. Это особый суд, которому, на мой взгляд, не хватает прозрачности.

Джек Пэррок, Евроньюс: - То есть вы хотели бы перенести специальный суд из Гааги в Приштину?

Альбин Курти, премьер-министр Косова: - Я хотел бы укрепить местные суды, обычное правосудие. Думаю, что судопроизводство должно быть нашим, собственным.

Джек Пэррок, Евроньюс: - Вы намерены в полном объеме сотрудничать со Специальным судом в Гааге?

Альбин Курти, премьер-министр Косова: - Наше министерство юстиции сотрудничало со Специальным судом. Но деятельность подобных судов, скорее, носит потенциальный характер, чем отталкивается от реальных обстоятельств, как если бы их целью было наказать бывших командиров «Армии освобождения Косова», превратившихся сегодня во влиятельных политиков, а не осуществлять правосудие для жертв.

Джек Пэррок, Евроньюс: - Еще раз: вы будете сотрудничать с этим судом? Готовы ли вы представить ему необходимую информацию?

Альбин Курти, премьер-министр Косова: - Для нас это международное обязательство.

Джек Пэррок, Евроньюс: - Господин премьер-министр, спасибо, что участвовали в «Глобальном диалоге».

Альбин Курти, премьер-министр Косова: - Спасибо Вам.