Коронавирус атакует Старый Свет

В Италии, ставшей в Европе эпицентром вспышки нового коронавируса, число инфицированных приблизилось к 400. Скончались по меньшей мере 12 человек. Большинство зараженных - на севере страны. Десять городов Ломбардии и один в Венето изолированы. В Риме, и в целом в Лацио, чрезвычайной ситуации нет. Власти пытаются снизить растущую в Европе обеспокоенность и заручиться поддержкой стран-членов ЕС по борьбе с распространением вируса.

Франко Локателли, Высший совет по вопросам здравоохранения: "Большая часть результатов проведенных тестов на коронавирус нового типа, я бы сказал 95%, была отрицательной. Очевидно, что собираемая нами информация с помощью этих анализов очень полезна. Мы таким образом, станем лучше понимать механизм распространения инфекции".

В соседней с Италией Франции COVID-19 до сих пор был обнаружен у 17 человек. Умерли двое: турист из Китая и гражданин Франции. В качестве мер предосторожности в Ницце, расположенной в нескольких десятках километров от итальянской границы, отменен последний день карнавала. "Здоровье важнее экономики", - заявил мэр города.

Двенадцать человек инфицированы в Испании. В частности, вирус обнаружили у супружеской пары, которая проживала в отеле на Тенерифе. В результате в гостинице все еще остаются постояльцы и обслуживающий персонал - всего около тысячи человек.

В Германии подтвержден 21 случай заражения коронавирусом. В министерстве здравоохранения этой страны отмечают, что цепочки передачи инфекции отчасти уже не отследить. Власти готовятся к началу эпидемии.