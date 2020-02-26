Коронавирус опустошает Италию

В прошлом году, по решению экспертов Всемирного экономического форума, Италия оказалась на восьмом месте в рейтинге самых привлекательных для туристов стран. В этом ее главные площади и храмы необычайно пусты, как например, знаменитый Собор Рождества Девы Марии в Милане. Всему виной - коронавирус.

"С прошлой пятницы все больше людей, собиравшихся в Италию на Пасху или просто в отпуск в ближайшие месяцы, отменяют бронь в отелях. После того, как в Ломбардии и Венето были зафиксированы новые случаи заболевания и последовала крайне негативная реакция на это в СМИ, многие стали отменять туры, запланированные аж на июнь. И речь не только о поездках в северные регионы, но и по всей стране", - омтечает Джузеппе Рошоли из Федерации Отельеров Италии.

В связи со вспышкой коронавируса перенесена главная мебельная выставка года Salone del Mobile.

"Теперь одно из главных событий Милана состоится не в конце апреля, а в июне. При этом, организация выставки позволяет создать около 60 тысяч рабочих мест", - передает из Милана Марта Брамбилла, корреспондент Euronews.

С понедельника действующий в шести регионах запрет на проведение соревнований может быть снят. Об этом заявили в министерстве спорта.

"Мы намерены следить за развитием ситуации. Если понадобится, решение о продлении запрета будет принято до 1 марта, до конца недели. Как бы то ни было, я надеюсь, что нам удастся в самое ближайшее время взять ситуацию под контроль и сократить площадь территории, на которой действует особый режим", - говорит министр спорта Винченцо Спадафора.

В 2019 году иностранные туристы провели в Италии более 360 миллионов ночей и потратили здесь около 40 млрд евро.