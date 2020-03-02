Биржи идут в рост

Парижская биржа открылась ростом котировок в понедельник утром, настроение инвесторов, как сообщается, улучшилось после того, как стало известно, что центробанки ряда европейских стран намерены предпринять ряд мер по поддержке экономики, тоже ослабленной эпидемией коронавируса.

Еще на прошлой неделе стало известно, что сопутствующий ущерб от COVID-19 обойдется Китаю в три процентных пункта роста ВВП, а это, в свою очередь, 1% от роста всей мировой экономики. Об этом заявил французский министр экономики Брюно Лё Мэр.

Биржевые показатели прошлой пятницы, в частности, в США стали худшими за последние 12 лет.

В настоящее время парижский CAC 40 приподнялся на 1,99%.

Европейские биржи подхватили вектор азиатских торговых площадок.

В понедельник биржа Шанхая приподнялась на 3%, а токийский фондовый рынок смог отыграть назад 0,95%.

В Японии ждут интервенцию ЦБ страны, руководство которого заявило, что поддержит стабильность финансовых рынков.

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Схожая тенденция наблюдается и в России: на Московской бирже инвесторы подтвердили свои намерения отыграть позиции.

При открытии торгов был зафиксирован рост индекса РТС сразу больше чем на 3%.

Имеется и заявление ФРС, ее руководитель Джером Пауэлл заявил, что имеет все возможности поддержать экономику страны, дав понять, что может быть снижена процентная ставка.

AP Photo/Richard Drew

Тем не менее, в докладе ОЭСР, также опубликованном в понедельник, предсказывается, что провал попыток остановить эпидемию снизит в текущем году рост мировой экономики по меньшей мере на полтора процентных пункта.