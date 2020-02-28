COVID-19: сопутствующий ущерб

Они надеялись, что увидят один из матчей своей команды в кубке Европы.

Игра состоялась, и их любимый "Интер" выиграл ответный матч в 1/16-ой финала, зрителей на стадионе не было. Эти люди хотят, чтобы им возместили неполученное удовольствие.

Футбол стал новым сопутствующим ущербом от эпидемии коронавируса.

В том числе и для этой жительницы Милана: " Это происходит впервые за те 35 лет, что я хожу на стадион. Меня еще папа брал с собой, когда я была маленькой. Такого кошмара я не припомню".

Журналистка EuronewsДжорджия Орландо побывала в newsroom Corriere dello Sport, одного из крупнейших итальянских профильных изданий.

По ее словам, "журналисты, обычно комментирующие матчи на стадионе, на этот раз вели репортажи отсюда. Им решение объяснили тем, что присутствие 250 человек в ситуации, когда от заражения никто не застрахован, может повысить риск передачи инфекции".

Для Андреа Рамадзотти, журналиста Corriere dello Sport, нынешний случай не имеет прецедентов: "Одно дело смотреть матч, когда вы на трибуне и видите все поле, другое дело, когда вы видите то, что вам показывают режиссеры трансляции, и тут у вас в любом случае сужен обзор.

Ну, речь идет о здоровье многих людей, так что с решением, что мы будем жить при таком секвестированном режиме, в общем, я согласен".

Игроки сами стали свидетелями усиленных мер предосторожности, когда их автобус подъезжал к стадиону. И они тоже, по крайней мере, внешне, были согласны, что зрелищность спортивного шоу на время должна уступить место опасениям и чрезвычайным мерам.

В пятницу утром пресс-служба Серии А подтвердила, что 5 матчей начинающегося 26-го этапа чемпионата Италии пройдут без зрителей из-за коронавируса, в том числе и центральная игра тура между "Ювентусом" и "Интером". Она состоится в Турине в воскресенье.

О том, что часть матчей предыдущего тура уже перенесена, стало известно еще в начале этой недели.