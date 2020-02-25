"Пласидо Доминго виновен в домогательствах": результаты независимого расследования

Пласидо Доминого на протяжении долгого времени злоупотреблял своим положением и склонял женщин к действиям сексуального характера - к такому выводу пришла американская гильдия музыкантов по итогам проведённого ею независимого расследования.

Около 20 последних лет знаменитый испанский тенор занимал сначала пост директора Вашингтонской национальной оперы, а затем возглавлял оперу Лос-Анджелеса. 27 женщин признались ведущим расследование юристам, что подвергались домогательствам со стороны Доминго или были свидетелями его неподобающего поведения.

Ранее 79-летний оперный певец уже взял на себя ответственность и извинился перед обвинившими его женщинами.

Он сказал, что искренне сожалеет о причинённой им боли и понимает, что некоторые из них боялись объясниться честно, опасаясь, что это скажется на их карьере. Он также заявил, что намерен предпринять шаги для предотвращения подобных случаев в опере в будущем.

Минувшим летом о сексуальных домогательствах со стороны Доминго заявили 9 женщин, в том числе певица Патрисия Вульф. . Ещё 11 пожаловались на то, что он делал им непристойные предложения.