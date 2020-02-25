COVID-2019: ЕС не закрывает внутренние границы

Государства ЕС, наиболее пострадавшие от вспышки коронавируса, демонстрируют единство. Министры здравоохранения нескольких стран-членов, граничащих с Италией, а также с Германией и Хорватией, провели в Риме встречу с должностными лицами Всемирной организации здравоохранения, чтобы лучше скоординировать свои действия в ответ на растущий кризис. Хотя сдерживание остается главным приоритетом, речи о закрытии границ или введении "драконовских" карантинных мер пока не идёт.

"Первый пункт нашей общей декларации, который мне кажется наиболее важным, заключается в том, чтобы оставить открытыми все границы. Закрытие границ было бы неуместной, непропорциональной и ошибочной мерой. Но мы также договорились об безусловном обязательстве оценивать возможность проведения крупных культурных или спортивных мероприятий европейского уровня в этих странах в каждом конкретном случае отдельно", - сказал министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

В духе этой политики и решение французских властей не отменять, несмотря на опасения по поводу распространения вируса из Италии, матч Лиги чемпионов между туринским "Ювентусом" и "Лионом". Около 3000 болельщиков "Ювентуса" собираются посетить игру на лионском стадионе Парк Олимпик.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран объясняет это решение так:

"Нет никаких медицинских и научных аргументов, которые вынудили бы нас приостановить массовые мероприятия такого рода. Во-первых, потому что вирус не распространяется по Франции; и, во-вторых, потому что случаи заражения в Италии остаются в рамках определённой зоны".

Но вирус через границы стран ЕС всё же передаётся. Этот отель на Тенерифе находится на карантине после того, как у одного из его постояльцев - врача из Северной Италии - подтвердилось заболевание Covid-2019. Мужчина приехал в отпуск вместе с женой и жил в отеле около недели. Сейчас он госпитализирован.

Список стран, в которые проник коронавирус, растёт: Австрия подтвердила два новых случая в одной из больниц в Тироле, недалеко от итальянской границы. О первых заболевших сообщили Хорватия и Италия.