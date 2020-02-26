ВОЗ: "Нужно быть во всеоружии перед лицом эпидемии"

По распоряжению МВД Австрии этот отель в Инсбруке поставлен на карантин.

Коронавирус был обнаружен у администратора этого отеля еще в воскресенье, дополнительные анализы диагноз подтвердили AP

Это решение было принято после того, как стало известно, что у администратора гостиницы, гражданки Италии, был обнаружен коронавирус.

"Никто из отеля не может выйти и никто не сможет в него зайти в течение 15 дней", - заявил глава ведомстваКарл Нехаммер.

В Британии подростки, вернувшиеся из поездки в северную Италию, помещены в изоляцию, а их школа подвергнута полной дезинфекции.

Отель на Тенерифе находится на карантине после того, как у постояльца из Северной Италии был диагностирован COVID-19. Он сам и его жена госпитализированы. Клиенты гостиницы также помещены в карантин.

Этот житель Тенерифе смотрит на происходящее философски: "В общем, нам, если сравнивать ситуацию с Миланом, где живет мой сын, жаловаться пока особо не на что. Но, видимо, надо готовиться к тому, что будут приняты жесткие меры, учитывая, что сейчас у нас сезон и много отдыхающих".

ТАСС передает из Пекина, что в стране "число жертв нового коронавируса составило свыше 2 700 человек, количество случаев заражения уже превысило 78 тыс, поправились почти 30 тысяч человек".

В Иране уровень смертности от COVID-19 сопоставим с тем, что был зарегистрирован в Китае, он достигает почти 4% от общего числе заболевших.

Уровень смертности от COVID-19 в Иране сопоставим с тем, что наблюдается в Китае, он почти достиг 4% заболевших AP Photo, all rights reserved

Коронавирусом заразился в том числе и чиновник, отвечавший за проведение профилактических мероприятий, чтобы препятствовать дальнейшему распространению эпидемии.

Тегеран отказывается вводить карантин, несмотря на то, что, например, священный для всех шиитов город Кум посещают миллионы паломников.

В настоящий момент вспышки коронавируса зарегистрированы в более, чем 40 странах.

Посетившая Китай делегация сотрудников Всемирной организации здравоохранения призвала всех, кто принимает решения, быть во всеоружии перед лицом глобальной эпидемии, пик которой, как заявляют специалисты, пока еще не пройден.