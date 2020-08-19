Серию аварий в Берлине устроил исламист

Прокуратура Берлина рассматривает серию ДТП, устроенных во вторник на столичной автостраде, как целенаправленную атаку радикального исламиста. Об этом заявил официальный представитель ведомства.

По его словам, принимая во внимание "обстоятельства, поведение и высказывания задержанного 30-летнего выходца из Ирака, следствие исходит из религиозно-исламисткого и политического мотива". Кроме того отмечается, что у подозреваемого в прошлом были психические проблемы.

Во вторник поздно вечером мужчина устроил три аварии на трассе А100, затем остановился прямо на автобане, поставил на дорогу ящик и заявил, что там находится "опасный предмет". При этом, выйдя из машины, он выкрикивал "Аллах акбар". Впоследствии полицейские задержали злоумышленника, а специалисты не обнаружили в ящике ничего подозрительного, лишь инструменты.

В результате серии ДТП пострадали как минимум шесть человек, трое из них получили тяжелые травмы. Полностью была закрыта одна из основных транспортных артерий Берлина, образовались многочасовые пробки.

По данным служб безопасности с 2013 года количество исламистов, считающихся опасными в Германии, увеличилось в пять раз до 680.