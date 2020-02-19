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Россия

В Москве проходит "Репетиция весны"

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 Ольга Кепински
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В Москве проходит "Репетиция весны"
Авторское право
AP
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Зима - зимой, весна - по расписанию.

В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» открылась крупнейшая в России зимняя выставка тюльпанов и других сезонных растений "Репетиция весны" .

Около 10 тысяч тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов, магнолий и прочих растений расцвели на 2 месяца раньше природного срока специально для москвичей и гостей столицы.

Раньше процесс выращивания тюльпанов занимал до нескольких лет, теперь же благодаря специальным технологиям, даже самые редкие виды этих весенних цветов могут размножаться в нужном количестве к определенной дате.

Зарядиться весенним настроением в Ботаническом саду МГУ можно до 15 марта.

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