В Москве проходит "Репетиция весны"

Зима - зимой, весна - по расписанию.

В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» открылась крупнейшая в России зимняя выставка тюльпанов и других сезонных растений "Репетиция весны" .

Около 10 тысяч тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов, магнолий и прочих растений расцвели на 2 месяца раньше природного срока специально для москвичей и гостей столицы.

Раньше процесс выращивания тюльпанов занимал до нескольких лет, теперь же благодаря специальным технологиям, даже самые редкие виды этих весенних цветов могут размножаться в нужном количестве к определенной дате.

Зарядиться весенним настроением в Ботаническом саду МГУ можно до 15 марта.