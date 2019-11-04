Цветы: от грядки до тарелки

Разведение съедобных цветов, известное человечеству с древности, сегодня - на пике популярности в европейском агросекторе. Euronews узнал о проекте подробнее.

... В теплицах близ Ниццы съедобные цветы - звезды первой величины. Специалисты местного исследовательского центра CREAM, среди них и Розанна Димита, оценивают характеристики растений, начиная с их вкуса.

"Этот цветок называется абрикосовый многоколосник, - рассказывает Розанна. - В его вкусе различаются оттенки мяты, аниса, лакрицы".

Наша собеседница - член трансграничного проекта ANTEA, объединяющего специалистов из Италии и Франции. Цель программы - изучить потенциал пригодных в пищу цветов для современного рынка. специалисты напоминают: цветы - очень хрупкий и скоропортящийся продукт.

"Мы тестируем разные способы хранения, - поясняет Розанна Димита. - Помещаем цветы в холодильник или сушим их с помощью солнечных и электрических сушилок".

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В фокусе внимания экспертов - 40 съедобных видов. Бюджет исследовательской программы составляет без малого 2 миллиона евро, из которых 85% финансируются по линии Европейской политики сплочения.

К проекту привлечены 7 партнеров, это - университеты, исследовательские центры и торгово-промышленные палаты Франции и Италии. В итальянской Альбенге мы встречаемся с Барбарой Руффони, которая вот уже три года координирует исследования в этой области. Руководитель проекта ANTEA рассказывает: "Цветы были традиционным элементом рецептов, по которым готовили наши бабушки и в Лигурии, и на юге Франции. Кстати, о съедобных лепестках знали и древние римляне. Когда проект только стартовал, с нами сотрудничали считанные производители, а сегодня в Италии и во Франции съедобные цветы разводят 60-70 хозяйств".

Традиционно цветоводство, отмечают представители отрасли, переживает кризис. На этом фоне Марко Равера решил перераспределить свои площади, выделив 15% грядок под съедобные цветы. "Мы присоединились к проекту ANTEA. Здесь, в нашем хозяйстве, мы воспроизводим то, над чем работали в лабораториях - проводим эксперименты и наблюдения круглый год", - рассказывает фермер.

Равера опирается на данные, поступающие из исследовательского центра Альбенги. В фокусе особого внимания специалистов - бегонии и фиалки; ученые тестируют влияние светодиодных ламп на их рост.

Агроном Федерико Тинивелла поясняет "Фиалки и бегония - довольно выносливые виды, они обычно не доставляют серьезных проблем".

Ученые, объединенные исследовательским проектом, тесно сотрудничают и с профессиональными кулинарами, получая от них рекомендации по оптимальному использованию цветов на кухне. Одно из направлений - создание цветочных приправ.

Во французском Вансе эту тему разрабатывает шеф-повар Кристоф Дюфо: "Я люблю сам обрабатывать цветы, срывать лепесток за лепестком, затем включать их в композицию блюда, - рассказывает мастер. - Мне нравится, когда люди как бы "спотыкаются" о лепесток в тарелке, а затем съедают его. Тут я понимаю, что моя работа выполнена".