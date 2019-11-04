Цветы: посмотреть и съесть

Барбара Руффони всегда увлекалась цветами. Вот уже три года она возглавляет европейские исследования в сфере съедобных цветов (проект ANTEA). На данном этапе эксперименты охватывают две страны - Италию и Францию.

Руффони рассказывает: "Съедобными признаны не менее 80 наименований цветов. В проекте мы пристально изучаем 40 видов. Это и полевые цветы, и цветы, которые традиционно выращивали для кухни, и новые сорта, открывающие перед нами новые возможности, вдохновляющие на эксперименты... Нас интересуют органолептические характеристики, питательная ценность цветов, токсичность, микробиологические параметры - все, что нужно для производства действительно хорошего продукта.

Съесть салат, в которой добавлены лепестки, полезнее, чем съесть просто салат. Цветы содержат ценные пигменты антиоксиданты, полифенолы, помогающие нашему организму оставаться молодым.

Для меня цветок всегда был другом, компаньоном, моя бабушка привила мне такое отношение. Она была большой любительницей цветов и передала мне эту страсть. Я начала работать с растениями 30 лет назад, поначалу занималась декоративными цветами. Но поворот в сторону цветов съедобных меня очень вдохновил, я счастлива, что смогла дать цветам еще один шанс".