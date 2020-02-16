В Венесуэле начались масштабные военные учения

Обещанные президентом Венесуэлы масштабные военные учения начались в субботу в столице Каракасе. Ранее Николас Мадуро заявил, что в операции "Боливарианский щит-2020" примут участие "военнослужащие и ополчение", без малого 2,5 миллиона человек.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо на созванной по этому случаю пресс-конференции призвал военнослужащих отказаться от присяги действующему президенту: "Мы знаем о недоедающих солдатах, мы знаем о том, что вы сегодня будете есть на обед в большинстве батальонов, и нам очень жаль... Этим вы не накормите вооружённые силы, которые должны противостоять Армии национального освобождения, диссидентам ФАРК, наркотрафику, осуществлять контроль наших границ. Вот, чем должна сегодня заниматься венесуэльская армия, а не пропагандистским шоу", - заявил он.

Экономика Венесуэлы из-за американских санкций терпит убытки в размере 116 миллиардов долларов, сообщил между тем в субботу министр связи и информации Хорхе Родригес. В минувший четверг глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса прибыл в Гаагу для подачи в Международный уголовный суд соответствующей жалобы.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.