Венесуэла: без лекарств, света и газа

Два человека погибли в Венесуэле в новых столкновениях манифестантов с полицией. Одна из жертв – женщина. По меньшей мере 130 человек пострадали. Правоохранители для разгона демонстрантов используют слезоточивый газ и резиновые пули, участники акций в ответ бросают в полицейских коктейли Молотова.

- Я стоял там. Пуля попала в светофор прямо над моей головой. Чего мы хотим? Свободы!

Мы уже устали. Мы ничего не можем купить, у нас нет еды. Здесь ничего нельзя сделать. Нет лекарств, нет света, газа. Ничего нет. Участник акции

Сторонники лидера оппозиции Хуана Гуайдо говорят, что хотят привлечь внимание мировой общественности к тому, что происходит в стране.

- Другого решения, кроме как выйти на улицу, у нас нет. Нужно проявлять ответственность и вести себя мирно. При этом мы должны оставаться непреклонными. Только так мы сможем показать миру, что народ устал от диктатуры Николаса Мадуро.

REUTERS/Adriana Loureiro

Хуан Гуайдо утверждает, что власти с уже утратили контроль над страной. По словам лидера оппозиции, на акции протеста вышли миллионы венесуэльцев.

- Мы должны попросить военных, чтобы они все вместе объявили, что они на нашей стороне. Тут нет никаких столкновений между братьями. Всё с точностью да наоборот. Они должны присоединиться к народу.

Акция сторонников Мадуро REUTERS/Fausto Torrealba

На многочисленную акцию вышли и сторонники Николаса Мадуро. Днем ранее он заявил, что властям удалось подавить мятеж, который официальный Каракас называет попыткой госпереворота.

Вчерашней попыткой госпереворота напрямую управляли из Белого дома. Этими событиями руководил Джон Болтон Николас Мадуро Президент Венесуэлы

Во вторник Хуан Гуайдо заявил, что армия перешла на его сторону, и призвал противников Мадуро выйти на улицы. По данным неправительственной организации Foro Penal, за два дня были арестованы около 170 демонстрантов.

- После пламенных речей и акций сторонников двух лидеров полиция и манифестанты по-прежнему находятся на улицах Каракаса. Это новая глава политического, экономического и социального кризиса в Венесуэле, - передает из Каракаса корреспондент Euronews Эктор Эстепа.