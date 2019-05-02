Венесуэла: без лекарств, света и газа

Два человека погибли в Венесуэле в новых столкновениях манифестантов с полицией. Одна из жертв – женщина. По меньшей мере 130 человек пострадали. Правоохранители для разгона демонстрантов используют слезоточивый газ и резиновые пули, участники акций в ответ бросают в полицейских коктейли Молотова.
- Я стоял там. Пуля попала в светофор прямо над моей головой. Чего мы хотим? Свободы!
Сторонники лидера оппозиции Хуана Гуайдо говорят, что хотят привлечь внимание мировой общественности к тому, что происходит в стране.
- Другого решения, кроме как выйти на улицу, у нас нет. Нужно проявлять ответственность и вести себя мирно. При этом мы должны оставаться непреклонными. Только так мы сможем показать миру, что народ устал от диктатуры Николаса Мадуро.
Хуан Гуайдо утверждает, что власти с уже утратили контроль над страной. По словам лидера оппозиции, на акции протеста вышли миллионы венесуэльцев.
- Мы должны попросить военных, чтобы они все вместе объявили, что они на нашей стороне. Тут нет никаких столкновений между братьями. Всё с точностью да наоборот. Они должны присоединиться к народу.
На многочисленную акцию вышли и сторонники Николаса Мадуро. Днем ранее он заявил, что властям удалось подавить мятеж, который официальный Каракас называет попыткой госпереворота.
Во вторник Хуан Гуайдо заявил, что армия перешла на его сторону, и призвал противников Мадуро выйти на улицы. По данным неправительственной организации Foro Penal, за два дня были арестованы около 170 демонстрантов.
- После пламенных речей и акций сторонников двух лидеров полиция и манифестанты по-прежнему находятся на улицах Каракаса. Это новая глава политического, экономического и социального кризиса в Венесуэле, - передает из Каракаса корреспондент Euronews Эктор Эстепа.