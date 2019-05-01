Венесуэла: на чьей стороне армия?

Один человек погиб и почти сто получили ранения менее чем за сутки в ходе протестов в Венесуэле. Такие данные приводит НПО Provea.

Накануне лидер оппозиции Хуан Гуайдо, побывавший на военной базе Ла-Карлота, объявил, что военные перешли на сторону протестующих. Но несколькими часами позже президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в прямом эфире, что вооруженные силы всегда были верны главе государстве и конституции и добавил, что никто никогда не захватывал базу Ла-Карлота. Более того, по словам председателя Национального собрания Диосдадо Кабельо, заговорщики полностью разбиты и бежали по посольствам.

REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Гуйадо в свою очередь написал в Twitter, что операция "Свобода" вступила в финальную стадию. Лидер оппозиции призвал сторонников выйти на улицы, чтобы положить конец узурпации власти.

- Мы обращаемся к вооруженным силам. Сегодня нам стало ясно, что армия – на стороне народа, а не диктатора.

К манифестующим присоединился еще один лидер оппозиции Леопольдо Лопес, которого днем ранее военные освободили из-под домашнего ареста. Позже он укрылся в посольстве Чили, а затем, по словам чилийского посла, вместе с семьей перебрался в диппредставительство Испании.

REUTERS

Во вторник на улицы вышли и сторонники Николаса Мадуро, которые считают, что армия предала страну:

- Предатели, военные-самозванцы. Они говорят, что их обманули. Но народ знает, что никто их не обманывал. Они предали свою страну и свой народ.

В ночь на среду госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Мадуро был готов бежать на Кубу и что для него уже даже был готов самолет в аэропорту. По словам Помпео, остаться в Венесуэле Мадуро уговорили власти России. Венесуэльский президент ответил, что всё это "сумасшествие, ложь и манипуляция". Прокомментировал ситуацию и российский МИД. В заявлении американским СМИ представитель министерства Мария Захарова назвала слова Помпео "фейками, которые Вашингтон использует как часть информационной войны, чтобы деморализовать венесуэльскую армию, конец цитаты".