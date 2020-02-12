Когда за слежку ЦРУ платит объект

Разведка США вновь оказалась в центре скандала из-за обвинений в систематической слежке за государственными структурами других стран. The Washington Post и немецкий телеканал ZDF со ссылкой на документы спецслужб сообщают, что ЦРУ и Федеральная разведывательная служба Германии оказались тайными владельцами швейцарского производителя устройств шифрования Crypto. Продукция этой компании была популярна в 1970-е годы, а у спецслужб США и Западной Германии были средства дешифровки, — причём за счёт других государств.

Отмечается, что это помогло наладить слежку в Чили, Аргентине и Уругвае. Так в ЦРУ, например, расшифровывали сообщения о ходе операции «Кондор», в рамках которой спецслужбы латиноамериканских стран убивали оппозиционеров. В публикациях сказано, что аналогичным образом перехватывали и читали секретную переписку Египта, Пакистана, Саудовской Аравии, Ирана, — в общей сложности более сотни стран.

Операция «Рубикон» конечно способствовала тому, чтобы мир был немного безопаснее, — так смысл слежки объясняет бывший государственный министр Германии Бернд Шмидбауэр (в правительстве Гельмута Коля он координировал работу со спецслужбами).

Как пишет The Washington Post, сотрудничество компании Crypto с разведкой неоднократно оказывалось под угрозой разоблачения. В итоге, в начале 1990-х спецслужбы Германии вышли из этого проекта, посчитав риски слишком высокими. ЦРУ, как сказано в публикации, осталось единственным владельцем компании и ещё долго использовало её для шпионажа, пока в 2018-м окончательно не избавилось от этих активов.