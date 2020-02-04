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Германия

Суд оставил "юдензау" на церкви Лютера

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 Павел Барсуков
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Суд оставил "юдензау" на церкви Лютера
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Screenshot via EBU
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Немецкий суд отказался демонтировать оскорбительную церковную скульптуру XIII века. Барельеф на фаса де кирхи Святой Марии в Виттенберге изображает, как считается, иудеев, сосущих молоко свиноматки. Этот мотив ("Юдензау", "еврейская свинья") был широко распространён в немецких церквях позднего средневековья.

Виттенбергская кирха, как считают истцы, подвергается особому вниманию как туристическая достопримечательность: именно там в своё время проповедовал Мартин Лютер (хотя свои Тезисы вывесил на дверях другой церкви, неподалёку). На барельефе, уже позже, выбили цитату из антииудейского памфлета инициатора Реформации.

Суд признал, что мотив действительно может быть признан оскорбительным, однако в архитектурно-историческом контексте скульптура является частью культурного наследия и не может быть уничтожена.

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