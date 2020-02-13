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Бразильский Сан-Паулу уходит под воду

Из-за ливней, наводнений и оползней передвигаться по бразильскому городу Сан-Паулу стало практически невозможно. Из берегов вышли реки Тиете и Пиньейрус, воды которых затопили близлежащие автомагистрали. Автомобилисты попали в ловушку на несколько часов. Из-за непогоды в Сан-Паулу в 43 школах были отменены занятия, и нарушено движение общественного транспорта.

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