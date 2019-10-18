10-й лионский кинофестиваль наградил Копполу

Премии Lumière Award за вклад в кинематограф, ежегодно присуждаемой на проходящем в Лионе кинофестивале братьев Люмьер, в десятом юбилейном году удостоен Фрэнсис Форд Коппола.

В четверг собравшаяся в большом зале лионского конференц-центра публика отдала дань уважения выдающейся карьере американского режиссера и сценариста, шестикратного лауреата "Оскара".

На вопрос корреспондента Euronews Фреда Понсара: "Каково это, оказаться на родине кино?", Коппола ответил: "Это довольно волнующе. Я уже был здесь, в городе братьев Люмьер. Я рад, что смог побывать здесь раньше: никому не следует забывать прошлое, которое сделало возможным настоящее".

Говоря о том, что означает для него полученная награда, Коппола добавил: "Я не отношусь к ней как к награде, скорее, рассматриваю как честь стать частью большой группы людей, которые пришли раньше меня и внесли свой вклад в развитие кино".

До Фрэнсиса Форда Копполы награды Лионского кинофестиваля за вклад в кинематограф удостаивались среди прочих Жерар Депарье, Вонг Карвай, Мартин Скорсезе, Катрин Денёв, Клинт Иствуд, Милош Форман.

Юбилейный фестиваль братьев Люмьер завершится 20 октября.