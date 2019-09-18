Биеннале в Лионе: переезд и пересеченная местность

Одно из ведущих в Европе событий современного искусства, биеннале в Лионе переезжает в свой 15 летений юбилей, чтобы обосноваться в стенах бывшей фабрики. Приглашенным куратором этого года стала команда Токийского дворца Парижа; специалистов вдохновили перспективы нового пространства.

Виктория Матарезе, куратор "Пале де Токио", рассказывает: "Мы хотели обыграть концепцию пересечения, прохождения. Для этого нужно было создать ландшафт - так, чтобы он обладал природными характеристиками, а также социальными, экономическими, политическими. Мы решили обозначить переход от мини-уровня, уровня микробов и бактерий, к космогонии".

Модернистский дизайн, глэм-рок и юмор - вот главные составляющие многоуровневой мультимедийной инсталляции Design Room. Художник Якоб Лена Кнебл поясняет: "Мне нравится использовать формулу "транс", идею перехода, идет ли речь о коммуникациях или людях. Я сам - трансгендер и в своих картинах стараюсь смешивать разные жанры и средства коммуникации".

Авторы инсталляции говорят, что обеспокоены необходимостью пересмотра нынешней системы общественных ценностей. Художник Эшли Шейрл уточняет: "Я думаю, нам нужен совершенно новый общественный порядок, иначе мы скоро окажемся в пропасти".

Наука и искусство объединяются в привлекающий внимание скульптурной работе, посвященной Прометею. Фигура связанного титана постепенно разлагается, съедаемая разрушительной для камня бактерией. Художник Томас Фёрштейн объяснил, как раскрывает миф о Прометее в своей работе: "Наказание у Прометея было страшное, там орел прилетал и клевал его печень. А печень - это символ будущего. Я хотел, чтобы ученые медицинского университета Австрии вырастили новую печень для моего Прометея, и и у них получилось: они смогли создать трехмерную структуру из клеток печени человека".

Мероприятия биеннале проходят на разных площадках Лиона, в том числе и и Музее современного искусства. Французский художник Карим Кал представил зрителям серию фотографий, снятых в учреждении для несовершеннолетних правонарушителей.Изображения впечатляют, однако по словам художника, это лишь микродокументация настоящих тюремных реалий.

"Я хотел поставить себя на место заключенного, обитателя помещения, - говорит художник. - Фотографии были сделаны ночью с мощной вспышкой и короткой выдержкой, что делало фон абсолютно черным. У нас тут есть портрет одного из охранников, которого заключенный нарисовал шариковой ручкой, и тут же вы видите разбитое стекло - это результат распространенной тюремной практики хлопать окнами в знак недовольства".

Работы более 50 художников со всего мира будут выставлены в Лионе до января 2020 года.