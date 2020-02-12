Демографический кризис в ЕС

Низкий уровень рождаемости и растущая продолжительность жизни: в Европе стремительно стареет население. Программа "Реальная экономика" приглашает разобраться.

... Население Европы стареет. К 2030 году в большинстве стран ЕС доля работников в возрасте за 50 составит до 55% от общей рабочей силы.

Европейская комиссия прогнозирует, что к 2040 году расходы на медуслуги для пожилых и пенсии вырастут на 2,3 процентных пункта (сегодня этот тип затрат составляет 25% ВВП ЕС). Демографическая ситуация неодинакова от страны к стране.

Португалия, Греция, Италия и Испания, например, входят в десятку государств с самым низким уровнем рождаемости. Неопределенность в отношении перспектив трудоустройства, низкие ожидания по зарплате, негибкость рынка труда - эти и другие факторы приводят к тому, что семьи решают иметь меньше детей и откладывают их рождение на более поздний срок.

Специалисты тем временем единодушны: трудоустройство людей старше 50 лет благотворно влияет на деловую жизнь страны, развивая так называемую " серебряную экономику". Этот сектор, по прогнозам Еврокомиссии, достигнет без малого 6,5 триллионов евро к 2025 году и будет отвечать за почти 40% рабочих мест.