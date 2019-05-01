Рынок труда: факторы влияния и риска

Уровень безработицы в 28 странах ЕС в феврале 2019 года составил 6,5%, это самый низкий показатель с 2000 года. И тем не менее 16 миллионов европейских граждан сегодня остаются вне рынка труда.

Который переживает серьезную трансформацию в связи с технологическим развитием, изменением климата, демографическими колебаниями и глобализацией.

В мировом масштабе работы не имеют 190 миллионов человек, из которых без малого 65 миллионов - молодежь.

300 миллионов работников живут в условиях крайней нищеты - на менее 1,70 евро в день. Темп роста заработной платы снизился с 2,4 до 1,8% в период с 2016 по 2017 год.

При этом между мужчинами и женщинами сохраняется 20-процентный разрыв в оплате труда. Эти и смежные с ними проблемы должны быть решены через создание в мире 344 миллионов рабочих мест к 2030 году.