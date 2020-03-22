ОИ-2020: МОК взял время на раздумья

"Принимать окончательное решение о датах проведения Олимпийских игр в Токио преждевременно", говорится в обнародованном в воскересенье письме главы Международного Олимпийского Комитета Томаса Баха.

МОК в течение четырех недель примет решение о возможности проведения летних Олимпийских игр в Токио в запланированные сроки, учитывая развитие эпидемии коронавируса.

В дискуссиях будут участвовать, помимо МОК, оргкомитет "Токио-2020" и японские власти. Бах подчеркнул, что вариант отмены Игр рассматриваться не будет. До сих пор МОК и власти Японии утверждали, что Игры состоятся в намеченные сроки. Олимпиада должна пройти с 24 июля по 9 августа.