Срочная новость
This content is not available in your region

Спорт

ОИ-2020: МОК взял время на раздумья

Комментарии
 Марфа Васильева
euronews_icons_loading
ОИ-2020: МОК взял время на раздумья
Авторское право  FABRICE COFFRINI/AFP or licensors
Размер текста Aa Aa

"Принимать окончательное решение о датах проведения Олимпийских игр в Токио преждевременно", говорится в обнародованном в воскересенье письме главы Международного Олимпийского Комитета Томаса Баха.

МОК в течение четырех недель примет решение о возможности проведения летних Олимпийских игр в Токио в запланированные сроки, учитывая развитие эпидемии коронавируса.

В дискуссиях будут участвовать, помимо МОК, оргкомитет "Токио-2020" и японские власти. Бах подчеркнул, что вариант отмены Игр рассматриваться не будет. До сих пор МОК и власти Японии утверждали, что Игры состоятся в намеченные сроки. Олимпиада должна пройти с 24 июля по 9 августа.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.