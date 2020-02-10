К Солнцу стартовали ночью: с космодрома на мысе Канаверал в воскресенье отправилась ракета "Атлас V" с космическим аппаратом Solar Orbiter. Программу стоимостью полтора миллиарда долларов разрабатывали совместно специалисты НАСА и Европейского космического агентства.

Среди задач зонда — собрать данные, которые помогут объяснить 11-летние циклы солнечной активности, а также изучить полюса звезды. Для этого орбита спутника на 24 градуса поднимется над эклиптикой. У учёных до сих пор нет фотографий полярных областей. Solar Orbiter будет очень близко подходить к Солнцу, для этого на нём установлен теплозащитный экран, который будет нагреваться до 500°C.

До светила аппарат будет добираться два года, а цикл его работы рассчитан на 7 лет.