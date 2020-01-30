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США

Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

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 Марика Димитриади
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Авторское право
National Science Foundation
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Ученые опубликовали самые детальные изображения поверхности Солнца за всю историю наблюдений. Телескоп, с помощью которого американским специалистам из Национального научного фонда удалось сделать такие кадры, находится на Гавайях. Для телескопа DKIST, созданного в прошлом году, это "дебютные" снимки.

На фотографиях видна "кипящая" плазма, которая покрывает всю поверхность Солнца. Клетчатые структуры, площадь каждой из которых - около 600 тысяч квадратных километров, поднимают тепло из недр звезды на поверхность, а потом оно вновь погружается внутрь. Этот процесс называется конвекцией.

Телескоп DKIST — самый большой солнечный телескоп в мире. Диаметр его зеркала - четыре метра. Благодаря этому прибору ученым больше не нужно, как раньше, ждать солнечного затмения, чтобы изучать поверхность звезды.

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